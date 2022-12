La tutela dell'Ululone nel Padule di Fucecchio raccontata in un podcast della Rai

Da quasi 10 anni ad oggi un gruppo di volontari della nostra associazione si sta prendendo cura di una piccola popolazione di Ululone appenninico presente in Val di Lima. L'ululone è un raro anfibio in pericolo di estinzione, simile ad un piccolo rospo, ma con il ventre giallo macchiettato di nero. Di questa specie, che costituisce un endemismo italiano (essendo presente solo nella catena appenninica, dalla Liguria alla Calabria) restano poche popolazioni isolate, spesso così "fragili" da non poter sopravvivere a lungo in assenza di interventi di conservazione, mirati, in particolare, al mantenimento delle piccole pozze d'acqua dove avviene la riproduzione. Oltre alla manutenzione delle pozze ci siamo dedicati anche al censimento degli individui (fra loro riconoscilibili per il diverso disegno ventrale), riscontrando nel tempo un importante incremento della popolazione in esame. Tutta questa attività, che è coordinata da esperti qualificati, è stata recentemente raccontata da Alessio Bartolini, del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, nell'ambito di una trasmissione di RAI Radio 1, dedicata ad alcuni casi emblematici di animali in via di estinzione e di persone che si impegnano per salvarli.

La "Lista Rossa" è un podcast realizzato per Radio1 Rai dalla giornalista Francesca Bellino, con la regia di Alex Messina, disponibile da oggi su RaiPlay Sound. Esso contiene 6 tracce, ciascuna dedicata ad una specie (o ad un gruppo di specie), di cui si scoprono aspetti sorprendenti della biologia e dell'ecologia, entrando pian piano nella dimensione, tecnica ed etica, della disciplina della conservazione della biodiversità.

Si tratta di un bell'esempio, purtroppo ancora non comune, di buona divulgazione su una tematica cruciale, resa avvincente anche dalla testimonianza originale di donne e uomini che agiscono con passione e competenza. Pertanto gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità invitano i cittadini ad ascoltare e diffondere il podcast su RaiPlay. Potrete trovare il link anche sul nostro gruppo facebook e sul nostro profilo instagram.

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità