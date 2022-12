Molestò la figlia della compagna di 10 anni, condannato a 5 anni

Condannato a 5 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore, il doppio di quanto chiesto dal pm. Un 46enne pugliese è stato condannato dal tribunale di Firenze e dovrà versare una provvisionale di 55mila euro. I fatti risalgono a maggio 2019.

La piccola viveva col fratello e la mamma in un paese del Fiorentino. Il 46enne aveva una relazione con la madre e saltuariamente dormiva da loro, in un'occasione sarebbe entrato di notte nella stanza da letto della bimba molestandola. La scena sarebbe acaduta ancora dopo una festa di compleanno. In entrambi i casi la bimba avrebbe finto di dormire. La bambina si confidò con un'amica e poi con la madre, da lì la denuncia.