Ospedale Santa Maria Annunziata, l'albero di Natale è 'coraggioso'

Un albero di Natale “Coraggioso” è stato allestito all’ingresso del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, per testimoniare la storia lavorativa degli operatori sanitari ed in particolare quella vissuta durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Realizzato con il prezioso contributo della Onlus Santa Maria Annunziata e con la collaborazione del Vivaio Degli Innocenti Guido allo speciale albero di Natale sono appesi tanti biglietti con frasi che omaggiano il coraggio di tutti i professionisti del mondo sanitario, la forza nell’unione e nella condivisione di chi cura e di chi viene curato.

L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni: chi vorrà, operatori sanitari ma anche visitatori, potranno riempire i biglietti vuoti lasciati ai piedi dell’albero e grazie al generoso contributo dei Volontari Clowncare M'illumino d'immenso i biglietti circoleranno in Ospedale e saranno offerti a tutti “invitando a far parlare il cuore e ricordando come il coraggio si declini in molti e diversi personali modi: l’albero si vestirà così di ciò che oggi siamo e ciò che abbiamo vissuto”.

“Un'iniziativa che rafforza il legame che si è creato tra i professionisti per fronteggiare la pandemia ed un modo per far esprimere anche ai pazienti e ai visitatori i loro pensieri in questo particolare momento dell’anno e pertanto ringrazio i promotori dell’albero Coraggioso”, ha commentato il direttore sanitario del presidio il dottor Andrea Bassetti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa