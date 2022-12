Pazienti oncologici, Sostegni (Pd): "Interverrà la giunta per garantire trasporto gratuito"

"Il tema del trasporto dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura è da tempo all’attenzione della commissione che presiedo e lo abbiamo sollevato nei confronti della giunta regionale. In questo senso, l’assessore Bezzini si sta adoperando per la presentazione di un atto, già nella seduta di giunta prevista nella prossima settimana, sulla base della verifica di una specifica progettualità al fine di assicurare un’adeguata presa in carico dei suddetti soggetti in presenza di particolari situazioni di fragilità sociosanitaria. L’obiettivo finale rimane quello di garantire un servizio gratuito a tutti i pazienti oncologici e, in questo senso, voglio esprimere alle associazioni di volontariato che in questi giorni hanno rivolto un appello alle istituzioni la massima vicinanza, nello spirito di trovare quanto prima una soluzione condivisa".

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità e politiche sociali, interviene sul tema del trasporto dei pazienti oncologici. Negli scorsi giorni anche le associazioni di volontariato hanno fatto sentire la loro voce di protesta per la decisione già in vigore, che cancella il trasporto gratuito per la stragrande maggioranza dei pazienti che si sottopongono a chemio e radioterapia, ad eccezione di chi deve essere trasportato in ambulanza.