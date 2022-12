Personaggio dell'Anno 2022 di gonews.it - La FINALISSIMA

Ci siamo: è l'ora di votare la Finale del sondaggio di gonews.it per il Personaggio dell'Anno 2022. La scorsa settimana vi abbiamo proposto 10 nomi che, per articoli letti e per il messaggio positivo che hanno portato in questo anno, hanno composto la prima selezione per la votazione.

Adesso, i primi 3 per risultati conseguiti si affronteranno di nuovo e sarete ancora voi, lettori di gonews.it, a scegliere chi votare. Ecco di seguito il modulo nel quale esprimere la vostra preferenza.

Il 65% preciso dei lettori ha votato per tre nomi, mentre il restante 35% si è dissolto nei restanti 7 nomi, che non hanno avuto accesso alla finale.

In classifica troviamo, in ordine di preferenze, Alfredo Bosco, fotoreporter santacrocese che anche in queste ore si trova in Ucraina per documentare il dramma della guerra. Bosco ha ottenuto il 36,76% dei voti. Al secondo posto Drusilla Foer, personaggio televisivo interpretato dal fiorentino Gianluca Gori, che a quasi un anno dalla sua partecipazione scoppiettante a Sanremo viene premiata con il 20% tondo delle preferenze. Chiude la terzina Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra di Serie A originaria di Livorno, che ha raccolto l'8,24%.

Per pochi voti sono risultati fuori Fabiana Luperini, prima ds di ciclismo in un team maschile, e

Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato e Arezzo. A seguire gli altri 5 contendenti.

Potete votare come sempre per una settimana, fino a giovedì 29 dicembre alle ore 13. Poi assegneremo il titolo e nel 2023 consegneremo il premio al vincitore o alla vincitrice!