Calcinacci cadono a scuola, sit in degli studenti all'Enriques di Castelfiorentino

La protesta studentesca monta anche a Castelfiorentino, dopo gli episodi degli scorsi giorni al Ferraris-Brunelleschi di Empoli. Stamattina svariate decine di studenti dell'istituto Enriques di Castelfiorentino hanno deciso di non entrare in classe e di protestare di fronte ai cancelli della scuola.

Il fattore scatenante sarebbe stato la caduta dell'intonaco e calcinacci dall'edificio scolastico, fatto segnalato dalla Lega di Castelfiorentino.

La manifestazione è stata pacifica e concordata anche dallo stesso istituto, per reclamare condizioni migliori per la vita degli studenti all'interno dell'edificio. Anche il sindaco Alessio Falorni ha specificato che la protesta è stata ordinata e senza disagi rilevanti.

I danni del maltempo e gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non hanno avuto la pronta risposta che meritavano, secondo gli studenti in protesta.

Il comitato studentesco si era rivolto sin da lunedì mattina alla dirigente Barbara Degl'Innocenti per chiedere conto della caduta intonaci sotto al porticato e degli interventi di ripristino, che per le scuole superiori sono in capo alla Città Metropolitana di Firenze. Il sit in era stato concordato da giorni. Nel frattempo il comitato, assieme alla dirigente, ha chiesto ai tecnici della MetroCittà e al sindaco delegato all'edilizia scolastica per l'Empolese Valdelsa Giacomo Cucini di intervenire il prossimo 9 gennaio all'auditorium della scuola.