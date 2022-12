Donata dal Rotary una panchina rossa a Empoli

Una panchina rossa per dire no alla violenza contro le donne. E' stata inaugurata nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, in piazza Matteotti a Empoli, grazie all'impegno dell'associazione Rotary Club di Empoli che ha donato la panchina al Comune di Empoli per mantenere sempre viva la testimonianza della lotta contro la violenza verso le donne. Una donazione accolta con gratitudine dall'amministrazione comunale da sempre attiva e attenta al tema della prevenzione della violenza contro le donne, anche attraverso l'organizzazione ogni anno di iniziative, attività e progetti mirati a sensibilizzare le persone di ogni età rispetto a questa tematica e a dare supporto alle vittime.

All'inaugurazione della panchina rossa, ospitata nella zona dell'area pedonale che 'guarda' via Dogali, sono intervenuti l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini, e per il Rotary Club di Empoli il presidente Luca Casarosa, la vicepresidente Elisabetta Guerrieri, il responsabile cultura Mauro Guerrini e la tesoriera Valentina Cioli.

"La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza maschile, che quasi sempre viene commessa dal proprio compagno o marito - spiega l'assessora Torrini - Ringrazio il Rotary per questa donazione che arriva proprio sotto Natale, per ricordare a tutte e a tutti che la violenza è un flagello che colpisce la nostra società ogni giorno e che non si arresta mai. Anche durante le festività ci sono donne che scappano dalla gabbia della violenza e a loro dobbiamo guardare, sempre. Questa panchina e le altre collocate in città ci ricordano che una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto, quel posto sulla panchina, che non può essere dimenticato e che deve trasformarsi in lotta quotidiana, di tutte e tutti, per cambiare la nostra società, ancora maschilista, affinché diventi capace di garantire ad ogni donna autonomia e libertà".

"Il Rotary Club di Empoli dona al Comune di Empoli questa panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne - sottolinea Casarosa - Il problema si risolve con l’educazione ma segni come questo possono testimoniare un impegno costante verso il rispetto delle persone. Il Rotary è da sempre contro qualsiasi tipo di violenza. La sede in cui viene posta ci è poi particolarmente cara perché di lato a casa Cioni, che tante volte ha ospitato la visita del governatore. La panchina è pertanto anche un ricordo del nostro socio Riccardo che tanto ha fatto per la città e il Rotary Club di Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa