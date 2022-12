Sdraiato sui binari mentre gli amici fanno il video: succede nell'Aretino

Disteso sui binari mentre gli amici lo filmano con il cellulare. È successo nei giorni scorsi alla stazione di San Giovanni Valdarno dove i viaggiatori presenti hanno assistito al rischio che ha corso un giovanissimo, parte di un gruppo di adolescenti, lanciando l'allarme e facendoli fuggire. Ora a distanza di una settimana, dal 15 dicembre giorno del fatto, un testimone ha raccontato l'episodio al sito web di informazione Arezzo notizie, da lui documentato anche con foto mentre assistiva alla scena.

Dalle immagini si intuisce che il ragazzino, parte di un gruppo di coetanei, avrebbe oltrepassato la linea gialla per andare poi a distendersi tra le rotaie, il tutto mentre gli amici lo riprendevano con il cellulare. La scena, intorno alle 13, ha provocato spavento e grida degli altri viaggiatori presenti in stazione, mentre qualche altro passeggero ha dato l'allarme. A quel punto il gruppo si è dato alla fuga. Adesso sono in corso gli accertamenti per risalire all'autore del gesto che ha provocato forte spavento ai presenti e un rischio per lui stesso.