"Si spaccia per addestratore e picchia i cani", denunciato dagli animalisti di Aidaa

Denunciato alla procura di Livorno e alla polizia postale per maltrattamento di animali "in quanto nei suoi addestramenti usa metodi cruenti per "educare" i cani fino ad arrivare a picchiare l'animale", "si spaccia per educatore cinofilo senza possedere alcun titolo" e "per il reato di truffa in quanto si fa pagare per lezioni di addestramento per cui non ha alcun titolo".

A presentare la denuncia è l'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, che in una nota spiega le accuse mosse nei confronti di un finto addestratore "che con diversi nomi e pseudonimi fasulli - affermano dall'associazione - gira l'Italia spacciandosi per educatore cinofilo vantando collaborazioni inesistenti con importanti associazioni animaliste". Aidaa riferisce di aver ricevuto "decine di segnalazioni su questo soggetto e raccolto materiale a sufficienza per suffragare le sue azioni criminose verso i cani a lui affidati". Per questo, concludono dall'associazione animalista, "oggi verrà inviata alla procura di Livorno una denuncia nei suoi confronti e la stessa denuncia sarà indirizzata alla polizia postale".