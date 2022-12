Sale il bonus welfare alla Timenet di Empoli. Nuove assunzioni nei prossimi mesi

È un bonus welfare che viene incrementato perché tiene conto della bolletta del gas e dei costi dell’energia elettrica quello istituito anche per il 2022 dalla Timenet, azienda empolese specializzata in servizi di connettività internet e telefonia Voip per le imprese.

Il plafond riconosciuto quest’anno ai dipendenti è stato ampliato, salendo da 800 a 1.100 euro a testa, proprio in considerazione della difficoltà economica del periodo. Il contributo previsto da alcuni anni era finora spendibile per l’acquisto di vari servizi tra cui il rimborso degli interessi passivi del mutuo prima casa, le tasse e i libri scolastici dei propri figli, viaggi, attività formative, culturali e di altro genere. Con l’incremento del plafond welfare di quest’anno, il personale potrà usufruire dell’opportunità di ottenere il rimborso in busta paga allegando all’apposita domanda le bollette che documentano le spese di gas e luce sostenute per la propria abitazione fino ad un massimo di 300 euro. Inoltre, a coloro che risiedono ad una distanza superiore a 20 km rispetto alla sede aziendale, verranno assegnati buoni benzina del valore di 200 euro.

"Viviamo un momento difficile in cui le aziende che hanno la possibilità di farlo dovrebbero dare qualcosa di più per sostenere le famiglie dei loro dipendenti – dichiara il Presidente di Timenet, Franco Iorio – magari riducendo i margini di utile pur di serrare i ranghi ed essere quindi più uniti. Per noi la vicinanza ai lavoratori è un valore che abbiamo sempre rispettato adottando varie misure tra cui quella del bonus welfare e il premio di risultato che quest’anno abbiamo deciso di rinnovare per il secondo anno. Il contributo riconosciuto in busta paga varierà, in quest’ultimo caso, da 600 a 1.200 per ciascun dipendente in base all’aumento di fatturato registrato nel 2022 rispetto agli obiettivi prefissati dai dirigenti e sottoscritti dai lavoratori stessi. Mentre il bonus è un sostegno mirato al welfare, il premio di risultato è un riconoscimento all’apporto dato dal nostro personale, ognuno con il suo lavoro e dedizione, alla crescita aziendale. In entrambi i casi sono contributi economici utili, specialmente in un periodo impegnativo come quello che stiamo attraversando".

Il bonus welfare è già incluso sotto forma di rimborso nella busta paga di dicembre, invece per il premio di risultato sarà necessario attendere la chiusura di bilancio prevista il prossimo aprile, con conseguente riconoscimento economico nella mensilità di giugno 2023. L’aspettativa, in base alle proiezioni, è di un aumento di fatturato nel 2022 di circa il 10% rispetto al 2021 per una stima di oltre 12 milioni di euro, anche se i dati ufficiali saranno resi noti a primavera.

Parallelamente alla crescita dell’azienda, Timenet ha continuato le assunzioni di nuovo personale raggiungendo l’organico complessivo di 61 persone e, in considerazione del trend di espansione costante del settore, è attivamente alla ricerca di risorse umane attraverso figure aziendali dedicate e iniziative mirate tra cui la Fondazione ITS Prodigi, creata ad Empoli grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati per lanciare in Toscana un corso pilota di Istruzione tecnica superiore nell’area ICT (Information and Communications Technologies) e digitale.

"E’ una valida iniziativa dalla quale ci aspettiamo molto ma, trattandosi di un percorso post diploma di durata biennale, occorre tempo prima di poterne cogliere i frutti inserendo i giovani che riteniamo meritevoli in azienda - precisa il Presidente Iorio – quindi nel frattempo continuiamo a cercare personale. Ci interessano soprattutto le figure tecniche ossia sistemisti e operatori di networking, sia quelle che possiedono già le qualifiche richieste, sia coloro che necessitano di una formazione attraverso i nostri stage della durata di sei mesi al termine dei quali offriamo un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non bastano però solo le competenze professionali poiché teniamo in molta considerazione anche l’attitudine in termini di obiettivi personali, lavoro in team e condivisione dei nostri valori aziendali. Al momento non troviamo tante persone quante ne saremmo disposti ad assumere proprio per la tipologia di profilo che chiediamo e anche per la domanda del mercato: il nostro infatti è un settore in grande evoluzione e non a caso il PNRR che ha le sue fondamenta nella digitalizzazione comporta che chi può avere un ruolo in questo senso sia molto ricercato".

L’aspettativa dell’azienda del Terrafino è quella di assumere da tre a cinque persone nei prossimi sei mesi. Attualmente Timenet sta seguendo alcuni stagisti con prospettive di inserimento professionale ma espanderà la ricerca di ulteriori candidati con particolare riferimento all’Empolese Valdelsa e alla Toscana centrale.

