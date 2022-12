Schmidt (Uffizi): "Natale è di tutti, musei restino chiusi"

Sulla stregua dei musei più famosi chiusi in tutta Europa (Louvre, Prado, Met e Moma), anche le Gallerie degli Uffizi dovrebbero rimanere chiuse. A dirlo è il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, audito dalla commissione cultura di Palazzo Vecchio. " I musei che aprissero il 25 sarebbero praticamente gli unici. Questo va contro la tradizione italiana e fiorentina del Natale. Il 25 non è festa solo per i credenti ma per tutte le famiglie, e se vogliamo valorizzare la famiglia il 25 i musei devono rimanere chiusi", ha spiegato Schmidt. I musei civici di Firenze saranno aperti a Natale e per le festività. Negli scorsi giorni una polemica tra il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e gli Uffizi nacque proprio per la chiusura sotto le feste, durante il ponte di Ognissanti.