Il vescovo di Pistoia in visita all'ospedale: "Grazie a tutti i sanitari"

Anche quest'anno in occasione del Santo Natale il Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, non ha fatto mancare la sua presenza nel presidio ospedaliero San Jacopo.

Nell'atrio dell’Ospedale, insieme a Padre Natale e a Don Sebastiano, ha voluto ricordare l'impegno dei sanitari ed esprimere vicinanza e gratitudine a tutto il personale per quanto fanno per la comunità. Il Vescovo si è anche recato in visita dai pazienti dell'Area Medica.

Nell'occasione la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, diretta dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, intende anche ringraziare la Giorgio Tesi group, Ge.Sat e l’associazione Bimbi per Sempre, per gli allestimenti natalizi realizzati nell’atrio, ed in particolare per aver donato l’Albero di Natale molto apprezzato dai pazienti e dagli operatori e presso il quale si stanno realizzando le tante iniziative che in questi giorni si stanno svolgendo in Ospedale e tra queste le numerose donazioni "le quali – ha sottolineato Di Renzo - testimoniano, che è presente un forte legame tra i cittadini e il loro ospedale di riferimento".

Fonte: Asl Toscana Centro