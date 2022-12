Via le barriere dai musei di Empoli, in arrivo 400mila euro dal Pnrr

I musei di Empoli sempre più inclusivi e accessibili. Sono in arrivo nuovi fondi per i luoghi di cultura empolesi e, a comunicarlo, è la sindaca Brenda Barnini tramite social: "Il 2022 si chiude con la notizia che ci siamo aggiudicati altri finanziamenti dal Pnrr, quasi 400mila euro". I fondi saranno destinati a progetti per "l'abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della nostra Biblioteca, del Museo della Collegiata e del Museo del Vetro" spiega Barnini. "Cresce così la nostra capacità di investire in cultura" commenta ancora la sindaca, ma soprattutto "allargare sempre di più la possibilità per tutti i cittadini di fruire del nostro patrimonio e dei servizi comunali".

Con i nuovi finanziamenti di fine anno in totale, il Comune di Empoli, si è aggiudicato 20 milioni di euro dal Pnrr. Fondi che "da qui al 2026 - aggiunge Barnini - ci consentiranno di cambiare la nostra città e renderla sempre più vivibile e moderna". A questi si aggiungono altri 20 milioni da fondi Fesr, per un totale di 40 milioni di euro a Empoli da fondi europei. "Una cifra impressionante per una città delle nostre dimensioni e senza essere capoluogo di provincia, mai vista in passato e che è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra - conclude la sindaca di Empoli - tra amministrazione, dirigenti e dipendenti a cui va il mio più grande ringraziamento".