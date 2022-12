Al “Progetto Baskin” di Borgo San Lorenzo il premio Paolo Rossi

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha candidato il “Progetto Baskin” per il premio Paolo Rossi della Città Metropolitana di Firenze, progetto che si è aggiudicato il secondo posto.

Il riconoscimento nasce dal premio “Cittadino metropolitano dello Sport”, istituito dalla Città Metropolitana, che quest’anno ha cambiato denominazione ed è stato dedicato a Paolo Rossi, scomparso nel 2020.

A decretare la vittoria del Progetto Baskin è stata una giuria composta da Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze; Maria Paola Monaco, docente dell’Università degli Studi di Firenze; Simone Cardullo Coni Regione Toscana; Massimo Porciani e Alessio Focardi del Comitato Italiano Paralimpico; Piero Vannucci e Giovanpaolo Innocenti, Atleti Azzurri d'Italia; Paolo Allegretti e Ugo Ercoli, Veterani dello Sport Firenze; Rosario Carubia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Federica Cappelletti, moglie del compianto Campione.

Il Progetto Baskin è stato candidato per l’enorme valore sociale, inclusivo e sportivo che lo contraddistingue, perché consente a tutti di giocare insieme a basket senza barriere, ognuno con le proprie abilità diverse dagli altri.

A ritirare il premio in Palazzo Medici Riccardi, accompagnati dal Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e dall’Assessore Franco Frandi, sono state Caterina Santelli, Lisa Paladini e Adriana Poli degli Oranges.

“Abbiamo fin da subito sostenuto il progetto del Baskin e continuiamo per farlo crescere. Creare legami, abbattere ostacoli, non creare ghetti e dare opportunità sportive e di amicizia a chi non ne ha: questo vale più mi mille vittorie.

Grazie al consigliere metropolitano Nicola Armentano e alla Città Metropolitana per aver riconosciuto e premiato il Baskin Mugello e a tutti i volontari che continuano a credere in questo progetto".

“Siamo felici del riconoscimento ottenuto – afferma Caterina Santelli, responsabile del Progetto Baskin -, ma ancora di più per essere parte attiva nella crescita dell’inclusione sportiva. Condividere il nostro impegno con altre realtà è sicuramente un’esperienza che ci arricchisce e ci rende consapevoli di quanto sia importante praticare la strada dell’inclusione”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa