Babbo Natale in pediatria a Pistoia, con lui il prefetto e il questore

Babbo Natale con i suoi doni è arrivato stamattina per i piccoli ricoverati del reparto pediatrico dell'Ospedale San Jacopo. Ad accompagnarlo il Prefetto Licia Donatella Messina e il Questore Olimpia Abbate, accolti dal direttore sanitario del presidio la dottoressa Lucilla Di Renzo e dal direttore della struttura complessa di Pediatria il dottor Rino Agostiniani insieme al personale.

"Abbiamo aderito all'iniziativa - ha detto il Prefetto - perché questo è un momento importante per l'Ospedale di Pistoia e ci siamo uniti alla Questura soprattutto per regalare un'emozione ai bambini. Oggi deve essere per loro un giorno di gioia".

"È una iniziativa che ci fa piacere ripetere ogni anno e che realizziamo anche con il contributo degli operatori delle volanti per portare un sorriso ai bambini malati"- ha aggiunto il Questore. Era la prima volta che Prefetto e Questore si recavano insieme al San Jacopo.

La dottoressa Di Renzo ha sottolineato che "la contemporanea presenza del Prefetto e del Questore dimostrano una grande attenzione e vicinanza da parte delle istituzioni all'Ospedale e agli operatori e li ringrazio per questa visita".

Anche per il dottor Agostiniani "il fatto che istituzioni importanti della città decidano di dedicare il loro tempo al reparto pediatrico e ai bambini è un segno di grande interesse e sensibilità".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa