Guida sicura: al via la nuova campagna di comunicazione di Alia sulla sicurezza stradale

Al via la nuova campagna di comunicazione realizzata da Alia Servizi Ambientali SpA per sensibilizzare, i dipendenti ed i cittadini tutti, sull’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza stradale, soprattutto quando si tratta di veicoli pesanti, utilizzati quotidianamente per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

La campagna nasce per rafforzare la consapevolezza e la prudenza di personale e cittadini in un percorso di accompagnamento all’installazione dei nuovi sistemi elettronici di sicurezza sui grandi mezzi, adibiti alla raccolta e destinati alle aree ad alto traffico pedonale presenti nelle provincie di Firenze, Prato e Pistoia.

La campagna ha l’obiettivo di porre attenzione su regole e comportamenti da adottare per pedoni, automobilisti e lavoratori in termini di sicurezza stradale invitando ad agire con la massima prudenza nel rispetto del codice stradale, oltrechè rafforzare la percezione del servizio di pubblico interesse svolto quotidianamente da Alia e sensibilizzare i lavoratori sull’importanza del loro ruolo e dei comportamenti.

Con un tono di voce leggero ed a volte ironico, la campagna affronta un tema importante e delicato, come quello della sicurezza stradale, utilizzando i codici visivi tipici della segnaletica relativa alla sicurezza, capace di coinvolgere gli interlocutori, strappando - magari - anche un sorriso. Nei messaggi, precisi e diversi a seconda della collocazione, l’azienda ringrazia i cittadini per l’eventuale attesa, ricordando il valore del lavoro quotidiano per la città e per l’Ambiente. Segni grafici e testimonial d’eccezione del mondo animale si fanno portavoce dei messaggi - “Troppo vicino. La distanza è importante. Non parcheggiare troppo vicino ai cassonetti: così potremo vuotarli più velocemente e in completa sicurezza”, “Grazie per l’attesa. Il tuo minuto in coda salva l’ambiente. Andiamo via rapidamente”, “Porta pazienza. CI basta qualche attimo del tuo tempo per avere una città pulita. Ci spostiamo appena possibile…”, “Furia? L’è un bel cavallo!”…- che, con un linguaggio diretto ed a volte provocatorio per attirare l’attenzione, senza tuttavia mai banalizzare l’argomento affrontato, reclamano un pò di spazio e richiedono collaborazione per mantenere una debita distanza e lavorare rapidamente e in completa sicurezza.

Vista la valenza dei temi ed i pubblici cui è rivolta, le declinazioni della campagna sono diverse per l’interno e l’esterno. La comunicazione ai dipendenti, già esecutiva, consta di pannelli 70x100 affissi negli uffici, spogliatoi ed aree sosta, locandine e cartoline, figure sagomate da appendere allo specchietto dei veicoli in servizio, contenuti per intranet aziendale.

La campagna esterna, invece, prevede l’affissione di manifesti (formato 70x100) nei 58 comuni gestiti, diffusione su social e principali emittenti televisive di videoclip dedicati accompagnata da banner e tabellari su web e carta stampata, banner ed informative sul portale aziendale, adesivi che saranno apposti su mezzi e cassonetti ubicati in tutti i comuni coinvolti sulle strade a maggior traffico.

«II servizio di raccolta dei rifiuti nelle nostre città impegna ogni giorno circa 1.000 mezzi sulle strade dei comuni delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia. È un servizio pubblico fondamentale - ha dichiarato Nicola Ciolini, presidente di Alia Servizi Ambientali – che garantisce pulizia e decoro nei nostri territori e per il quale è sempre più richiesta attenzione, prudenza e collaborazione da parte di tutti: operatori e cittadini. Questa campagna punta a creare maggiore consapevolezza e a promuovere poche semplici regole e comportamenti all’impronta della sicurezza stradale».

«Questa campagna di comunicazione dedicata al tema della sicurezza stradale lancia un messaggio molto importante - sottolinea l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Firenze e Presidente di ATO Toscana Centro, Andrea Giorgio –. Ogni giorno abbiamo centinaia di veicoli Alia che girano per le città, offrendo un servizio fondamentale e vogliamo che sia fatto in sicurezza con piccole ma importanti attenzioni. Si tratta di una campagna che si rivolge anche ai fiorentini, ed ai cittadini tutti, per chiedere loro sempre più rispetto per questo lavoro ma anche più rispetto per la propria città perché non parcheggiare davanti ai cassonetti, evitare di suonare il clacson quando avvengono gli svuotamenti sono non solo segno di civiltà ma anche un modo per permettere a queste persone di fare un lavoro migliore e quindi di avere la città più pulita».

Fonte: Ufficio Stampa - Alia Servizi Ambientali