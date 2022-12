I fiorentini donano oltre 4.400 menù alle mense Caritas per Natale

Il Natale lo passeranno a cucinare, a pulire e servire piatti, per regalare un sorriso e un pasto caldo a chi è solo o non può permettersi un pranzo nemmeno nei giorni di Festa. Sono circa 50 le persone, tra dipendenti e volontari, impegnate nelle mense cittadine e di quartiere gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas onlus anche il 25 dicembre: prepareranno oltre 450 pasti solo in questo giorno.

Il servizio mense non va in vacanza e non riduce il numero di pasti da servire: perché anche a Natale c'è chi ha bisogno di un pranzo e di compagnia.

“Ringrazio le tante persone che, come ogni anno, decidono di trascorrere le loro festività mettendosi al servizio degli altri: nelle nostre mense si respira davvero lo spirito natalizio, fatto di generosità e attenzione verso i più fragili, uno spirito che cerchiamo di mantenere non solo il 25 dicembre ma anche tutti gli altri 364 giorni dell'anno”, dice Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas onlus.

La preparazione dei pasti è resa possibile anche grazie alle donazioni ricevute attraverso il progetto “La spesa che vale”, che permette di sostenere il servizio della mensa della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze attraverso una spesa online solidale: qui si possono ancora donare singoli prodotti o interi menù per le Feste, in “pacchetti” per 3, 8 o 28 persone. Finora sono arrivate 378 donazioni “natalizie”, per un totale di 22mila euro, che corrispondono a 4.405 pasti.

Fonte: Ufficio Stampa