Sorpresa in pediatria ad Arezzo, tanti doni con il Babbo Natale dei carabinieri

Perpetuando una ventennale tradizione, anche quest’anno Babbo Natale, scortato dai Carabinieri di Arezzo, si è recato al Reparto Pediatria dell’ospedale San Donato. I Carabinieri del Comando Stazione si sono presentati nelle corsie del Reparto di Pediatria, dove, insieme al Direttore dottor Marco Martini, hanno consegnato piccoli pensieri dolci, donando momenti di serenità ed allegria ai purtroppo numerosi piccoli degenti. Quest’anno sono numerosi i bambini ricoverati ma ad allietare la mattinata è stata la sorpresa dell’arrivo del Babbo Natale dei Carabinieri.

L’iniziativa è stata molto gradita dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie ed è inserita nel solco di un consolidato accordo con la famiglia dell’Arma per la diffusione del senso di solidarietà. Auguri a tutti i bambini e alle loro famiglie nonché agli operatori sanitari a cui va un particolare ringraziamento per quanto fanno giornalmente ed in particolare in questi giorni di Festa da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo.