Torna la Befanata dei Poeti, si canta in ottava rima a Spicchio

Torna a cantare la Befana del Montalbano. Giovedì 5 Gennaio, alle 20, presso le sale della Casa del Popolo di Spicchio (Vinci) si terrà la riedizione della Befanata dei Poeti 2023.

Una tradizione che ha profonde radici nella storia locale del Montalbano e non solo. La Befanata, come gioco di società in poesia, occupava già i salotti cinquecenteschi, e si svolgeva secondo lo schema delle “polizze”, ovvero i biglietti sui quali gli ospiti scrivono il nome e i temi proposti da sorteggiare per il canto della Befana, una tradizione risalente addirittura all’Accademia degli Umidi di Firenze.

Nella versione moderna recuperata dal Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa, la tradizione, ha assunto connotati più vicini alla Befanata in poesia, dove le sorti delle “polizze”, sono sostituite oggi da personaggi ed eventi tra i più popolari dell’anno appena trascorso. Questi ultimi vengono poi cantanti in ottava rima improvvisata, durante la cena, da parte dei due poeti.

Per l’edizione 2023 i poeti che improvviseranno i contrasti in rima saranno Emilio Meliani da Santa Maria a Monte (PI) e Marinella Marabissi da Chianciano (SI), poeti molto esperti che ormai da anni occupano il panorama dei poeti toscani che con tenacia portano avanti prosa e rima poetica.

La cena a cura della Casa del Popolo di Spicchio offrirà ai partecipanti un ricco un menù tipico della tradizione contadina toscana (25€ a persona).

La Befanata dei Poeti 2023 è curata dalla Pro Loco di Vinci in collaborazione con l’Associazione Vinci nel Cuore e del Centro di Ricerca Tradev: quest’anno la manifestazione, già patrimonio della Rete Italiana di Cultura Popolare, ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Consiglio Regionale, dell’Unione dei Comuni e di UNPLI, oltre che dell’amministrazione comunale di Vinci che supporta la manifestazione e la valorizzazione del patrimonio immateriale fin dalla prima riedizione della Befanata nel 2015 grazie ai volontari della Casa del Popolo di Faltognano.

L’evento sarà a capienza limitata; è quindi obbligatoria la prenotazione ai numeri 3341804770 – 3498338263 (Pro Loco Vinci) o presso i recapiti dell’Ufficio Turistico di Vinci (0571933285).

Fonte: Pro Loco Vinci