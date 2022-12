Truffa sul web per l'acquisto di un autocarro, denunciati i falsi venditori

Sui social network aveva trovato l'annuncio di un autocarro e, interessato all'acquisto, avrebbe contattato i venditori ignaro di cadere in una truffa. Il raggiro è stato però scoperto dai carabinieri di Palaia, comune della Valdera, che hanno denunciato a piede libero due persone per truffa.

Gli accertamenti dei militari sono partiti infatti dalla denuncia della vittima che, accettando di versare una caparra per l'acquisto del mezzo, non sarebbe riuscito a concludere l'affare dall'inserzione trovata sul web. Dopo aver versato la somma lo sfortunato acquirente non sarebbe riuscito né a proseguire con l'acquisto né ad ottenere la restituzione del denaro anticipato ai due falsi venditori, che sono stati infine smascherati dai militari.