Vessava e maltrattava i genitori, arrestato un uomo pisano

La Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura pisana ha rintracciato e arrestato un 42enne pisano, pluripregiudicato, per atti persecutori.

L’uomo, tossicodipendente, stando alla denuncia raccolta dai propri genitori dopo anni di vessazioni, li aveva a più riprese sottoposti a molestie e minacce di morte almeno da agosto, pur di ottenere i soldi per acquistare droga.

Più volte, al rifiuto dei genitori di consegnargli il denaro, li aveva minacciati di sgozzarli o tagliare loro la testa, anche impugnando un coltello da cucina tanto che entrambi, per difendersi, avevano riportato ferite seppure lievi. In altri casi l'uomo aveva danneggiato le suppellettili di casa e la porta del garage della abitazione dei due.

Acquisita la denuncia, gli investigatori della Squadra Mobile hanno avuto numerosi riscontri, tra cui referti medici, testimonianze, fotografie dello stato dei luoghi, informando tempestivamente la Procura della Repubblica per valutare la possibilità di applicazione di una misura cautelare restrittiva a tutela della incolumità dei due anziani.

L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti mentre girovagava in centro e, dopo un passaggio in Questura per la notifica degli atti, è stato portato al carcere don Bosco, in attesa dell’interrogatorio di garanzia dove potrà fornire la sua versione dei fatti.