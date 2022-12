Oggi è la Vigilia di Natale e sono contenta perché ho avuto una ricetta internazionale, voliamo in Argentina! Ringrazio per questa ricetta Patrizia Ronghi della Casa del Tempo e il suo ospite Jaime Eduardo San Martin, argentino doc. Insieme hanno realizzato le Empanadas Argentine e mi hanno mandato anche una bella foto.

Le Empanadas le trovate in tutta l'America del sud e le ricette variano da stato a stato ma anche da regione a regione, sono ripiene e le potete mangiare anche camminando per strada, dal momento che appartengono alla tradizione dello Street Food.

Empanadas Argentine

PER L'IMPASTO (PER 18 EMPANADAS)

Farina 00 210 g

Acqua tiepida 70 g

Burro 50 g

Aceto di vino bianco 3 g

Sale fino 1 pizzico

PER IL RIPIENO

Carne bovina macinata165 g

Cipolle ramate 285 g

Peperoni rossi 140 g

Uova sode 1

Olive verdi denocciolate 20 g

Olio extravergine d'oliva 15 g

Burro 15 g

Cumino in polvere q.b.

Origano secco q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

COME PREPARARE LE EMPANADAS ARGENTINE

Per realizzare le empanadas argentine, per prima cosa si procede con l'impasto: Versare la farina sul piano di lavoro e formate una fontana, aggiungete al centro il burro, il sale e l'aceto. Unite l'acqua tiepida e impastate con le mani fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Formate una palla e lasciate riposare l'impasto in frigo per 30 minuti.

NEL FRATTEMPO DEDICATI AL RIPIENO

Tagliare il peperone e toglitelo a cubetti piccoli, poi fate la stessa cosa con la cipolla, con cubetti della stessa dimensione. In una casseruola capiente sciogliete il burro con l'olio, poi aggiungete la cipolla e, dopo qualche minuto, il peperone. Cuocete a fuoco moderato per 10 minuti; le verdure dovranno ridursi di volume di circa la metà. A questo punto unite la carne tritata e mescolate bene. Insaporite con l'origano e cumino, poi regolate di sale e di pepe. Mescolate e spegnete il fuoco. Trasferite il ripieno in una ciotola, poi unite l'uovo sodo a pezzetti e le olive tagliate grossolanamente. Mescolate per amalgamare il tutto. Riprendete l'impasto e stendetelo a uno spessore di 1,5 mm; potete utilizzare il matterello o la macchina per la pasta. Ricavate 18 dischi con un coppapasta del diametro di 12 cm. Adagiate un disco di impasto sul piano di lavoro e aggiungete al centro un cucchiaio di ripieno. Ripiegare il disco a metà e premete i bordi con le dita per sigillarli, poi fate delle pieghetta per creare il tipico cordoncino. In alternativa potete sigillare il bordo premendo con i rebbi della forchetta. Dopo aver formato le empanadas riscaldate abbondante olio di semi in un pentolino fino alla temperatura di 160°. Friggete 3 pezzi per volta per 5 minuti. Quando saranno dorate ,scolate e adagiate le empanadas su carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. Le vostre empanadas sono pronte da gustare.

Casa del Tempo, Patrizia Ronghi e Jaime Eduardo San Martin

