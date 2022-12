Forza Italia Toscana, nel comitato regionale Manuela Del Grande da Santa Maria a Monte

Il coordinamento regionale di Forza Italia si rinnova e riparte con slancio dopo l'ottimo risultato conseguito alle scorse elezioni politiche. Il coordinatore regionale, Sen. Massimo Mallegni, nella riunione che ha visto la partecipazione del Coordinatore Nazionale e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, ha indicato le linee guida del partito a sostegno del governo nazionale e nell’obiettivo di ottenere un consenso importante come parte centrale della coalizione di centrodestra anche in Toscana alle prossime elezioni amministrative.

Assieme a Massimo Mallegni a guidare il comitato regionale ci saranno le due deputate Erica Mazzetti e Chiara Tenerini assieme al sindaco di Tresana Matteo Mastrini. Confermati il Sen. Roberto Berardi, il Responsabile Comunicazione Dott. Edoardo Fabbri Nitti, il Responsabile Organizzazione Avv. Federico Dabizzi, il Responsabile della formazione Prof. Sergio Menchini ed il Coordinatore della segreteria regionale Geom. Adamo Bernardi.

Nella composizione del comitato regionale sono stati chiamati competenti e capaci rappresentanti delle varie province toscane, tra cui l'avvocato Marco Baldassarri di Pistoia, l’avvocato Filippo Ciampolini ed il dottor Valerio Abbate di Firenze, la professoressa Manuela Del Grande di Santa Maria Monte (PI), l’Avv. Matteo Bertucci di Massa e l’inserimento importante a capo dei dipartimenti della dottoressa Lorenza Bondi di Siena.

Altre nomine significative quella del già consigliere regionale dottor Nicola Nascosti che è andato a presiedere il dipartimento dell'ambiente e del territorio e per la sanità il passaggio di consegne tra il dottor Tullio Rizzini e il dottor Marco Puccinelli di Pisa.

Insomma, una mini rivoluzione sempre nel solco della meritocrazia, della responsabilità e della competenza. Il nuovo comitato regionale, che assieme al consiglio regionale guiderà la Toscana, ha di fronte degli impegni importanti: 21 comuni al voto, 3 capoluoghi di provincia e tre comuni sopra i 15.000 abitanti.

A tutti loro il coordinatore regionale Massimo Mallegni ha augurato un grande in bocca al lupo e buon lavoro.