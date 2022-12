Forcoli in lutto, è scomparso il panettiere Marco Rossi

Tutta la Valdera e in particolare Forcoli in queste ore piangono la scomparsa di Marco Rossi, 61 anni, titolare del panificio Jolly Forno, attività decennale per la quale era molto conosciuto non solo nella frazione del comune di Palaia ma in tutto il territorio.

Colpito da una grave malattia che in poco tempo lo ha portato prematuramente via dall’affetto dei suoi cari, Rossi lascia la moglie e due figli.

Una notizia che ha sconvolto la comunità forcolese che si è stretta intorno alla famiglia, dimostrando affetto e vicinanza.

Cordoglio espresso anche dal sindaco Marco Gherardini, questa mattina dopo i funerali che si sono tenuti nella frazione: "Oggi la nostra comunità ha salutato Marco Rossi - scrive il sindaco sui social - una persona di grandi valori e passioni che ha portato avanti per molti anni una storica attività commerciale a Forcoli. La sua dedizione al lavoro ha sempre inorgoglito tutto il paese e continuerà ad essere un punto di riferimento per tutti noi. La nostra comunità, in questo momento di dolore, abbraccia con grande affetto la sua famiglia".