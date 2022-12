Il presepe di ceramica e terracotta di Capraia aperto sotto le feste

Nei giorni sabato 24, martedì 27 dicembre e 1 gennaio, sarà aperto al pubblico, per gentile disposizione della parrocchia S. Stefano di Capraia, in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite, il presepe artistico realizzato in ceramica e terracotta all'interno della chiesa capraina in castello, piazza Pucci, da sapienti artigiani del paese.

L'orario, nei tre giorni, sarà dalle 15,30 alle 19,00.

È probabile che, prossimamente, siano individuate altre date di apertura.

A accogliere i visitatori, Elena e Marusca Giannotti, cultrici di storia locale.

Ingresso libero e parcheggio vicino disponibile.

Dopo il Presepe poliscenico animato di Limite sull'Arno, aperto tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,30 fino all' 8 gennaio, si aggiunge un tassello per costruire, progressivamente, una " via dei presepi" di Capraia e Limite.

Fonte: Pro Loco Capraia e Limite