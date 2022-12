Auto contro albero, grave una donna in Versilia

Una donna è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto in Versilia. Nel pomeriggio di Natale a Bozzano, frazione di Massarosa, la donna era alla guida della sua auto quando è finita contro un albero.

Lo scontro è avvenuto lungo via Sarzanese. Sono ancora da chiare le cause del sinistro, stando a una prima ricostruzione la donna avrebbe avuto un malore e sarebbe uscita di strada. Per adesso non sono note neppure le generalità della persona ferita.

Subito soccorsa, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Versilia.