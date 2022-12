Paura a Piancastagnaio, si blocca ascensore funicolare con due persone

Tanta paura sull'Amiata, in provincia di Siena. Nel pomeriggio di sabato 24 dicembre è intervenuto il Soccorso Alpino per il blocco improvviso dell'ascensore funicolare che a Piancastagnaio conduce alla Rocca Aldobrandesca.

L'impianto si è fermato con due persone all'interno, evacuate grazie a una squadra di tecnici. L'ascensore è stato fatto ripartire tramite i sistemi di ripristino ma le porte hanno continuato ad essere bloccate.

I tecnici hanno estratto le due persone all'interno, incolumi, tramite la porta di emergenza e le hanno riportate a terra. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause dell'imprevisto.