Ragazzi e ragazze de 'Il Mulino' al cinema gratis

Il benessere passa anche dalla fruizione della bellezza, dai momenti di svago e dal vivere l’emozione del grande schermo. In quest’ottica è stata stipulata un’importante convenzione tra la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) e la Fondazione Elsa per garantire l’ingresso gratuito al Cinema Politeama agli ospiti della Struttura Residenziale per Disabili “Il Mulino” di Poggibonsi. Dieci ragazzi e due operatori potranno fruire gratuitamente della variegata programmazione cinematografica una volta al mese per oltre un anno, da oggi fino al 31 dicembre 2023.

Prendere parte alla vita culturale della città è tra i numerosi obiettivi di FTSA che “non è semplice erogatore di servizi efficiente – dichiara il Direttore Generale Nicoletta Baracchini - ma è e vuole continuare ad essere soggetto del cambiamento culturale e sociale, agente di inclusione attiva, apertura e scambio tra territorio e fragilità. Ringraziamo la Fondazione Elsa per la sensibilità e per l’opportunità offerta.”

Per i ragazzi de “Il Mulino” il primo appuntamento gratuito al cinema Politeama di Poggibonsi sarà sabato 24 dicembre alle 16.00 per la visione del film di animazione “ll gatto con gli stivali 2, l’ultimo desiderio”, nuovo capitolo dalle favole di Shrek che ha come protagonista l'audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali.