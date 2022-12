Controlli a Livorno e provincia per le feste, denunce e 10 patenti ritirate

Controlli straordinari durante le festività sul territorio di Livorno da parte del comando provinciale dei carabinieri, in tutta la provincia e in particolare rivolti alla circolazione stradale.

I carabinieri della Compagnia di Livorno, nel corso di un controllo notturno all’esterno di un bar del capoluogo, hanno sorpreso un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, con fare sospetto. Perquisito il giovane con sé aveva 9 involucri contenenti marijuana ed una dose di hashish, mentre da una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 5 frammenti di hashish. Una modica quantità di stupefacente trovata nella disponibilità della fidanzata 26enne ha portato alla sua segnalazione in Prefettura, quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Nell’area di Cecina i controlli hanno portato a 4 segnalazioni per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, 3 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, all’accertamento di 7 violazioni al Codice della Strada tra le quali revisioni scadute, passaggi con semaforo rosso e guida con patente revocata con un totale di 6 patenti ritirate ed una vettura sottoposta a fermo amministrativo. Nell’ambito dei servizi i carabinieri hanno inoltre elevato due sanzioni per ubriachezza molesta e sequestrato 12 grammi di hashish.

In un caso, il controllo alla circolazione stradale ha portato anche ad una denuncia in stato di libertà per evasione e ricettazione: infatti, un 30enne di Rosignano Marittimo, invece di rimanere presso il proprio domicilio dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato alcuni giorni prima nello stesso comune, tra l’altro sprovvisto di patente perché revocata. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Per i territori di Piombino e Val di Cornia, 2 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di droga per uso personale e 6 sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada, 2 dei quali hanno subito l’immediato ritiro della patente; tra le violazioni accertate sorpassi pericolosi, guida in stato di ebbrezza e circolazione su veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Aull’Isola d’Elba i controlli dei carabinieri hanno portato ad elevare 5 sanzioni relative al Codice della Strada per un importo complessivo superiore ai 1.500 euro, al ritiro immediato di 2 patenti perché scadute, al sequestro di un veicolo per mancata copertura assicurativa ed al ritiro di una carta di circolazione per revisione scaduta.

I servizi straordinari di controllo proseguiranno in tutta la provincia nei prossimi giorni ed in concomitanza con le festività di fine anno.