Dramma Popolare, nominati due nuovi soci della Fondazione

La Fondazione Idp ha due nuovi soci. Sono stati nominati nei giorni scorsi nell’ambito dell’assemblea di fine anno. Si tratta di Maurizio Giani, dirigente del gruppo Hera e "padre" di Scart, il progetto aziendale dai successi nazionali che promuove riciclo e riuso con il riutilizzo di rifiuti; e dell’avvocato Giuseppina Tofalo, professionista del Comprensorio del Cuoio da sempre vicina all’attività del Dramma Popolare. All’assemblea è intervenuto anche il vescovo Andrea Migliavacca che il presidente della Fondazione Idp, Marzio Gabbanini, ha ringraziato per la vicinanza ed il supporto che ha dato al Dramma in questi anni. La Fondazione Idp realizza ogni anno il più antico festiva teatrale d’Italia dedicato alla drammaturgia dello spirito. Un impegno, nato nel 1947, che oggi è reso possibile dal supporto determinante di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Banca Credit Agricole. In occasione dell’assemblea è stato inaugurato anche il presepe che è un’icona dell’artista Paola Gabbanini che è stato molto apprezzato dai soci, dai cittadini e dai turisti.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato