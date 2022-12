Furti, guida in stato di ebbrezza e senza patente: 6 denunce a Pisa per vigilia e Natale

Sei denunce a piede libero e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza. Questo il bilancio dei controlli, nei giorni di festività natalizie, dei carabinieri sul territorio di Pisa. Al fianco delle pattuglie di rappresentanza, che hanno vigilato "in mantella" il centro storico, numerosi militari sono stati impegnati negli ultimi due giorni di vigilia e Natale per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Nel corso dei servizi due persone sono state denunciate dopo essere state sorprese in possesso di strumenti atti allo scasso, mentre stavano per entrare in un'abitazione vicina al centro storico dopo aver forzato il portone d'ingresso. Altre due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. È successo in un quartiere in zona Cisanello dove, a seguito di un momentaneo black out, carabinieri e tecnici dell'Enel si sono accorti di un allaccio abusivo alla rete pubblica grazie al quale i due soggetti alimentavano tutti gli elettrodomestici della propria casa. Due infine gli automobilisti denunciati, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,83 g/l e per guida senza patente perché mai conseguita.