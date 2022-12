Lampioni spenti, FdI Fucecchio: "Risparmio energetico non deve creare pericolo"

"Guasti ripetuti o spegnimenti selvaggi? Facciamo tutti un gran parlare di sicurezza, ma da molte settimane siamo ormai tristemente abituati a convivere con lampioni spenti e strade buie". Così in una nota Vittorio Picchianti, Coordinatore comunale Fratelli d'Italia Fucecchio. "San Pierino, La Ferruzza, Viale Battisti e altri tra i principali e più trafficati snodi viari del nostro comune sono teatro, anche in queste feste, di qualcosa che si fa fatica a capire. Era stato annunciato, da parte dell'amministrazione - continua Picchianti - un piano di risparmio energetico che avrebbe coinvolto l'illuminazione pubblica. Capiamo il peso che avranno le bollette sulle casse comunali, ma gli spegnimenti devono essere organizzati e alternati in modo da non creare pericolo per le persone e per il traffico veicolare. Se, invece gli spegnimenti dovessero essere dovuti a guasti o interventi manutentivi, stimoliamo l'amministrazione affinché l'intero impianto irradiante sia urgentemente rivisto e rinnovato. Costi materiali per i singoli e per la comunità derivanti da una minore sicurezza per pedoni, veicoli e abitazioni potrebbero essere molto più alti di una pur importante bolletta. Fiduciosi che si riesca a trovare una soluzione - conclude l'esponente di FdI Fucecchio - siamo anche certi che si riuscirà a trovare il modo di risparmiare senza lasciare completamente al buio intere vie".