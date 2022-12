Natale alla Fondazione Stella Maris, i giocatori del Pisa incontrano i piccoli pazienti

I giocatori del Pisa Sporting Club campioni di solidarietà portano un sorriso sul volto dei bambini e dei ragazzi dell’ospedale della Fondazione Stella Maris

Un giorno davvero unico e speciale. È quello donato dai giocatori e dalla dirigenza del Pisa Sporting Club ai piccoli ricoverati all’ospedale della Fondazione Stella Maris. Per oltre due ore i bambini e i ragazzi di tutti i reparti hanno potuto avvicinare 12 Babbi Natale davvero speciali che hanno portato loro regali bellissimi come magliette, calzoncini, cappellini, sciarpe, molti gadget nerazzurri, oltre a tanta energia e un sostegno vero e concreto.

Ernesto Torregrossa, Alessandro Livieri, Vladan Dekic, Adrian Rus, Pietro Beruatto, Alessandro De Vitis, Marius Marin, Artur Ionita, Giuseppe Mastinu, Roko Jureskin (con la felpa natalizia) insieme allo staff della comunicazione hanno fatto l’ingresso all’istituto accolti dall’intero ospedale. A riceverli il Presidente, avv. Giuliano Maffei che ha parlato con loro della missione e dei valori della Fondazione Stella Maris.

"Bellissimo incontro, quello con il Pisa Calcio, i cui giocatori hanno portato ai nostri giovani gli auguri più belli del mondo dello sport, uniti a tanti doni che hanno illuminato gli occhi dei bambini, dei ragazzi e delle ragazzine, facendogli battere il cuore per quel momento così inaspettato e per questo più bello - ha detto Maffei -. A questi campioni del Pisa hop riferito che la felicità più grande si trova quando facciamo del bene al prossimo più fragile. In quel momento la stavano assaporando perché ho avvertito in loto una grande emozione che sicuramente gli avrà resto più bello il Natale. Frequentare luoghi come il nostro è altamente formativo anche per i calciatori. Spero quindi che questo abbraccio natalizio sia l’inizio di un bel percorso insieme".

Bambine, bambini, ragazze e ragazzi ricoverati in Ospedale si sono stretti attorno ai loro eroi vestiti di rosso e hanno voluto conoscerli personalmente, scattando foto, chiedendo autografi o solo stringendo loro la mano. Presenti tanti dipendenti (tifosi e non) e anche i simpaticissimi clown di corsia Clown di corsia Libecciati VIP Livorno ODV, capitanati dal mitico Lucio, hanno reso la giornata una festa meravigliosa. Momenti indimenticabili che sono racchiusi nel video di Natale che il Pisa Sporting Club ha realizzato lanciando un messaggio solidale di invito al dono a sostegno delle attività e del Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris.

Il Presidente Giuliano Maffei, a nome dei Direttori, deL CdA, dei dipendenti e di tutti i bambini e i ragazzi ricoverati e le loro famiglie, ringrazia la società de Pisa Sporting Club e di tutti i giocatori.

Fonte: Fondazione Stella Maris