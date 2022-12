A Carrara una piazza intitolata a Fabrizio De André

Una piazza intitolata a Fabrizio De André. Il Comune di Carrara ha avviato le procedure per intitolare al cantautore genovese l'attuale piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro degli Animosi. Adesso serviranno una serie di passaggi burocratici tra i quali il via libera da parte della prefettura.

"Un atto a cui personalmente tengo molto perché credo che sia un riconoscimento dovuto a un artista che ha sempre avuto un rapporto speciale con la nostra città. Con questa delibera noi abbiamo detto chiaramente non solo che Carrara debba avere uno spazio pubblico dedicato a Fabrizio De André, ma che, senza nulla togliere a Cesare Battisti a cui tra l'altro è già intitolato un largo a Fontia, debba avere proprio quella piazza, davanti al nostro magnifico teatro degli Animosi. Si tratta di una scelta fortemente simbolica e ora non vediamo l'ora sia ufficiale", cosi il sindaco Serena Arrighi che annuncia di voler "organizzare una serie di eventi dedicati alla figura di De André" e "coinvolgere le scuole cittadine anzitutto, ma anche artisti e musicisti per dare vita a qualcosa di speciale".