Alternanza scuola-lavoro in Andalusia per 24 studenti di zona

Per 24 ragazzi del Comprensorio del Cuoio e dell'Empolese Valdelsa c'è stata la possibilità di poter trascorrere due settimane in Andalusia per affrontare un periodo di alternanza scuola/lavoro totalmente sostenuto con fondi europei. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto MEET (Mobility of learners and staff in vocational Education and Training, codice progetto n. 2021-1-IT01-KA122-VET-000021151 – OID E10087601), che ha coinvolto gli studenti che frequentano i corsi biennali e triennali IeFP gestiti dall'agenzia formativa Forium nelle sedi di Santa Croce sull'Arno (Pisa) ed Empoli (Firenze). L'IeFP è un percorso per Under 18 alternativo alla scuola superiore tradizionale, con una particolare predilezione verso la formazione professionale, sostenuto economicamente con risorse della Regione Toscana, le cui iscrizioni per le edizioni al via a settembre 2023 apriranno nelle prossime settimane sul portare “Scuola in Chiaro” del MIUR.

Grazie al progetto MEET, gli studenti, scelti su base volontaria e attraverso un bando interno, hanno potuto trascorrere un periodo in Spagna a Cordoba, dove aziende operanti nei settori oggetto di studio dei ragazzi li hanno ospitati per un periodo di lavoro. Nel corso delle giornate, gli allievi hanno svolto altre attività didattiche, comprese delle escursioni storico/culturali sia nella città ospitante che a Siviglia. Forium ha potuto mettere in atto questa azione grazie alla partnership con Europe Connexion Academy S.L., agenzia andalusa il cui sostegno per l'organizzazione in loco degli stage si è rivelato fondamentale. Tutti gli studenti sono stati accompagnati in Spagna da tutor dell'agenzia Forium, persone che durante l'anno scolastico affiancano i ragazzi nella loro attività didattica e quindi già con un quotidiano contatto diretto.

L'ultima studentessa che ha partecipato al progetto, rientrata in Italia poco prima di Natale, si chiama Vittoria Granato e frequenta il corso biennale GREEN TEAM di Empoli (capofila Centro Life), destinato a qualificare operatori agricoli. Assieme a lei è partita la tutor Luisa Bartolini ed è stata l'unica dei 24 studenti ad affrontare da sola questa avventura, andando a trascorrere un periodo di stage in una fattoria. Gli altri ragazzi sono stati invece divisi in tre gruppi, i quali sono volati in Andalusia tra il mese di giugno e quello di settembre. In precedenza, Forium ha anche organizzato una “spedizione zero” a cui hanno preso parte i tutor e altro personale dell'agenzia per effettuare un periodo di “job shadowing”: in buona sostanza, si è trattato di andare a verificare di persona le aziende che avevano aderito al progetto e vedere i luoghi dove sarebbero poi andati gli studenti, in modo da non avere sorprese e garantire loro un'esperienza veramente formativa.

Ecco dunque i nomi dei ragazzi che hanno partecipato oltre a Vittoria Granato. Per il corso EA – Estetista Addetto di Santa Croce sull'Arno (capofila Forium) hanno aderito Jessica Ingoglia, Chiara Langone, Grace Mariani, Alessia Mariconda, Desiree Novelli, Carolina Pintarelli, Gaia Ricci e Desire Treviso, accompagnate da Alice Giannini, Rebecca Galletti, Sandra Bonistalli e Marco Rotonda. A seguire è partita una delegazione composta dai ragazzi dei percorsi MEGA di Santa Croce sull'Arno (capofila Formatica Scarl, indirizzo tecnico meccatronico delle autoriparazioni) Francesco Ferzola, Michele Granato, Matteo Karol Rammairone, Alessio Morena, Stefano Valori, oltre a Leonardo Nasca e Mattia Loguercio di METAL TEAM di Empoli (capofila Centro Life, indirizzo operatore meccanico) accompagnati da Sara Marcheschi e Rebecca Galletti. Infine il terzo gruppo racchiudeva Fabio Xheka del percorso MEGA assieme a Denise Arnone, Leonardo Pusceddu, Flavius Gainaru, Aymen Handar, Marsilda Xheka, Shazije Merdita e Anass Sediqi di GUSTO di Santa Croce sull'Arno (biennale settore cucina, capofila Forium), seguiti dai tutor Laura Biondi, Laura Benedet, Cinzia Mastromarino ed Eleonora Ciampelli. Il periodo di job shadowing ha coinvolto Alice Giannini, Sara Marcheschi, Laura Biondi, Esmeralda Giampaoli, Sandra Bonistalli e Marco Rotonda, coordinati da Cinzia Mastromarino.

Fonte: Forium