Capodanno alla Amici Miei per festeggiare i 40 anni del secondo atto

Questa è la zingarata: un Capodanno a Firenze senza meta e senza scopi, un'evasione senza programmi che può durare un giorno, due o una settimana. Una volta, mi ricordo, durò venti giorni, salvo complicazioni, per festeggiare per la prima volta nella notte più lunga dell’anno nel 40°anniversario dell’uscita del secondo atto nelle sale di pochi giorni fa (22/12/1982).

Sabato 31 Dicembre sarà una giornata all’insegna del divertimento e delle zingarate con un doveroso omaggio Ugo Tognazzi nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande attore con al tardo pomeriggio un tour a piedi sui luoghi del film, auto con clacson sensibilissimi, per poi spostarsi nella bellissima location del Cinema La Compagnia in Via Cavour a due passi da Duomo di Firenze dove nel foyer si svolgerà un cenone a buffet con i piatti preparati seguendo scrupolosamente le ricette del libro “Il Rigettario” di Ugo Tognazzi con maccheroncini alla salsiccia, pasta e ceci, stufatino quasi romano, cotechino e lenticchie, finocchi alla panna accompagnato dalla degustazione dei vini Come Se Fosse, Antani e Tapioco dell’Azienda vinicola La Tognazza, esposizione di foto e manifesti, digisculture con i personaggi a grandezza naturale per i vostri selfie, il presepe di Amici Miei “una natività come se fosse in un film”, ospiti, concorsi a premi per i partecipanti, prima di spostarsi in sala per proiezioni e brindisi finale per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno e ricevere in omaggio un originale Supercazzolendario 2023.

Evento Patrocinato dal Comune di Firenze.

Un Capodanno da fargli pigliare un colpo a tutti. E migliaia di persone, tutti a ridere, divertirsi in una giornata bella, libera, stupida, come quando s'era ragazzi. Chissà quando ne capiterà un'altra! Evento a numero chiuso.

Prenotazione obbligatoria su www.barnecchi.com Per informazioni info@barnecchi.com