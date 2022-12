Cede il soffitto, evacuata una famiglia a Firenze

I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina alle ore 9:50 nel comune di Firenze in Via Gioberti, per la verifica di stabilità, in un appartamento. Dalle verifiche effettuate della squadra e dal funzionario dei Vigili del fuoco, si è accertato il cedimento di una volta del soffitto, facendo cadere anche il controsoffitto. Disposta l’evacuazione dell’appartamento occupato da una famiglia di sei persone composta da 3 adulti e 3 bambini originarie del Bangladesh, per il quale la Protezione Civile del Comune di Firenze troverà una sistemazione alternativa.