Concerto di Capodanno al Teatro del Popolo

Un “classico” che non può certo mancare per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. Domenica 1 gennaio (ore 17.00) è in programma al Teatro del Popolo il Concerto di Capodanno della Filarmonica “G. Verdi” di Castelfiorentino (direttore M° Stefano Mangini) che vedrà in tale occasione la partecipazione della scuola di danza “Polis” di Certaldo (insegnante Laura Carpitelli).



Una serata in cui ci sarà modo di ascoltare musiche natalizie, brani della famiglia Strauss (come Sul Bel Danubio Blu, uno dei brani di musica classica più famosi di tutti i tempi), polke, marce veloci, oltre a un brano recentemente recuperato nell’archivio storico della Filarmonica, risalente all'inaugurazione della statua di Boccaccio a Certaldo



In chiusura sarà eseguita, secondo la tradizione, la Marcia di Radetzky, composta da Johann Strauss in onore del Maresciallo dopo i moti del 1848, in maniera analoga al concerto di capodanno di Vienna.



Ingresso con biglietto unico 5 euro. Per prenotazioni e ulteriori info: www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa