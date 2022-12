Consiglio comunale a Montespertoli, bilancio di previsione al centro della seduta

Il Consiglio Comunale di Montespertoli è stato convocato per giovedì 29 dicembre, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Mozione presentata dal Gruppo Misto ad oggetto: “Richiesta individuazione di area destinata alla piantumazione in memoria dei concittadini prematuramente scomparsi: “Un giardino di nuova luce”;

5. Convenzione tra l’Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa e i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio,

Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci, per la gestione associata delle funzioni di catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 m dai boschi percorsi dal fuoco art. 6 comma 1 dello statuto – approvazione;

6. Variante al piano attuativo di iniziativa pubblica polo 0 – 6;

7. Presa d’atto dell’aggiornamento del piano intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e approvazione dell’aggiornamento delle procedure operative del piano di protezione civile del Comune di Montespertoli;

8. Variante semplificata alle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico vigente art. 109 Ruc – zona Cru n.3/3 – Capoluogo “ex campo sportivo”;

9. Imposta municipale propria (Imu) - approvazione aliquote anno 2023;

10. Approvazione piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021 ex art.20 D.lgs. n. 175/2016;

11. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2023-2024-2025 approvazione;

12. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2023;

13. Programmazione incarichi di consulenza studio e ricerca anno 2023;

14. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023 – 2024;

15. Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati ai sensi dell'art. 151 - comma 1 del D.lgs 267/2000 e approvazione del documento unico di programmazione comprensivo dell'integrazione con i dati di programmazione finanziaria;

16. Ratifica deliberazione della giunta comunale n.288 del 15/12/2022 ad oggetto: " variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per l'inserimento delle previsioni di tipologie di entrata a destinazione vincolata e utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art 175 comma 3 - lettera a) e c) del d.lgs 267/2000, variazione di urgenza ai sensi dell'art 175 c. 4 del D.lgs 267/2000 ".

Fonte: Comune di Montespertoli