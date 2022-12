"Convocare al più presto il Consiglio comunale aperto sul bullismo"

Nella seduta del Consiglio Comunale di Ponsacco di questo mercoledì 28 dicembre sarà discussa l’interpellanza del Movimento 5 Stelle che chiede un Consiglio comunale Aperto sul tema sicurezza e bullismo.

In essa chiediamo in particolare se siano stati fissati data e luogo dello svolgimento e - in caso contrario – se e quando sarà programmato. A nostro avviso esso deve svolgersi nel più breve tempo possibile, in modo che su questo argomento di interesse pubblico possano intervenire tutti i cittadini, compresi i rappresentanti del Comitato "Ponsacco Pacificata" e soprattutto il padre del ragazzo "bullizzato" a ottobre.

Al momento ci pare di percepire un certo ostruzionismo della maggioranza su questo tema. Eppure lo stesso sindaco Francesca Brogi a giugno e poi il vicesindaco Massimiliano Bagnoli a ottobre avevano detto di volersi avvalere dello strumento Consiglio Comunale Aperto per confrontarsi con la cittadinanza. Noi crediamo che ora non sia più tempo di rimandarlo, per questo staremo col fiato sul collo all’amministrazione fino a quando verrà effettivamente convocato.