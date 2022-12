Consiglio comunale Empoli, si parla di Aquatempra e di bilanci

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 29 dicembre 2022, a partire dalle 15, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. Come di consueto, i lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a centro diurno disabili di Cerbaiola

3. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Approvazione

4. Programma triennale 2023-2024-2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici. Approvazione definitiva

5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2024-2025, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione

6. Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023

7. Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024

8. Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023-2025

9. Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esame e approvazione

10. Ratifica delibera di giunta n. 244 del 14/12/2022 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2022-2024 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza - Iscrizione di entrate vincolate e del correlato programma di spesa (art. 175, comma 3, lett.a) d.lgs 267/2000)

11. “Proroga tecnica” affidamento alla società in house Aquatempra - Società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli

12. Modifica Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche: approvazione

13. Mozione presentata da gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per istituzione tribunale ordinario di Empoli e relativa Procura della Repubblica

14. Mozione presentata da gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per uniformità agevolazioni Isee in ambito scolastico alle famiglie empolesi con figli iscritti nel territorio dell’Empolese Valdelsa

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per l’interruzione formale del progetto sul gassificatore dei rifiuti al Terrafino

16. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli per il completamento della ristrutturazione del Blocco H, ampliamento del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giuseppe di Empoli e miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni

17. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Fabrica Comune e Movimento 5 Stelle relativa al trasporto sanitario di persone deambulanti

18. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Fabrica Comune e Movimento 5 Stelle relativa al progetto gassificatore

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa