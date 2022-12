Degrado alla stazione di Montelupo, Forza Italia: "Non ci facciamo illusioni"

pprendiamo con favore le parole a mezzo stampa del sindaco Masetti, che fanno seguito alla nostra denuncia sullo stato di degrado e abbandono della stazione di Montelupo Capraia, in cui si dice che verrà di concerto con rete ferroviaria italiana, risistemata la stazione.

Tuttavia non ci facciamo molte illusioni poiché sono anni che abbiamo presentato denunce attraverso la carta stampata, senza ottenere significativi risultati.

Teniamo a precisare che quello che è stato fatto negli ultimi anni, in termini di miglioria della stazione, è stato frutto principalmente dei nostri ripetuti interventi che hanno funzionato da pungolo e da stimolo per garantire un servizio quantomeno decente a pendolari e turisti che usufruiscono della nostra stazione.

Per quanto riguarda poi il discorso sulle telecamere installate in stazione, siamo perfettamente consapevoli che servono solo in parte ad impedire la commissione dell'atto criminoso, né tantomeno come già ampiamente detto, le vogliamo perché siamo amanti del Grande Fratello. Il nostro è un tentativo preventivo per cercare di eliminare il verificarsi di eventi criminosi che ripetutamente hanno avuto luogo nella nostra stazione ed eventualmente consentire alle forze dell’ordine di svolgere efficacemente le indagini individuando i responsabili di atti non più tollerabili.

Non ultimo quello della vandalizzazione della macchinetta emettitrice di biglietti che accetta i contanti. Speriamo che le nostre proposte che abbiamo già ampiamente esposto a mezzo stampa, nei mesi scorsi vengano accolte, e fatte proprio dall'amministrazione di entrambi i comuni, nel solo interesse dei pendolari e dei turisti. Come sempre vigileremo e vi terremo informati.

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite), Daniele Bagnai (Consigliere comunale Forza Italia Montelupo Fiorentino), Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l’unione dei comuni Empolese-Valdelsa)