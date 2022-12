Era rientrato in Italia irregolarmente: 25enne sarà espulso dal territorio

In concomitanza con le festività natalizie, sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Siena. Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri di Rapolano Terme hanno individuato, in orario pomeridiano, un uomo che si aggirava a piedi e con atteggiamento circospetto in un’area residenziale del centro cittadino. Fermato dai militari e sottoposto a controllo lo straniero risultava essere irregolare sul territorio nazionale. Si trattava di un cittadino albanese di 25anni, già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza ed eseguito nel 2020, che era rientrato illegalmente in Italia.

Al termine degli accertamenti investigativi, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo e lo hanno messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. La competente Autorità Giudiziaria, ne ha poi disposto l’immediata traduzione in Tribunale per l’esecuzione del rito per direttissima, al termine del quale, dopo aver condannato l’irregolare ne ha disposto l’immediata espulsione dal territorio nazionale eseguita nelle ore successive.