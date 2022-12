Ha un malore e causa un incidente, muore 74enne

Un 74enne è morto mentre era al volante della propria auto. Ha perso il controllo del mezzo, è finito contro un altro veicolo e ha perso la vita. Il fatto è avvenuto tra Levanella e Montevarchi, in via Marconi, alle 9 di martedì 27 dicembre.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, l'ambulanza del 118 il cui equipaggio ha cercato di salvare il 74enne. Stando a fonti sanitarie, a far perdere il controllo dell'auto e a uccidere l'uomo sarebbe stato un malore. Nessuna conseguenza invece per la moglie che viaggiava con lui in auto.