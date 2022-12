Da La Serra all'Andalusia, l'avventura di Vittoria a contatto con la natura

Vittoria Granato abita a La Serra (frazione di San Miniato), ha 17 anni e la passione per il mondo dell'agricoltura e la zootecnia.

Per questo, dopo avere avuto un percorso di studi difficile nella scuola superiore che frequentava, ha deciso di intraprenderne un altro con Forium, approfittando del progetto MEET, a cui Forium stessa ha aderito per favorire la crescita professionale di chi frequenta i corsi IeFP.

Vittoria è una studentessa del corso Green Team, che Forium fornisce in partenariato con il Centro Life di Empoli.

Vittoria, hai appena terminato uno stage a Cordoba, in Andalusia, dove sei stata nelle prime due settimane di dicembre 2022. A pelle, che impressione hai avuto?

"È stata una bella esperienza e sono stata bene. Ho alloggiato in un ostello nel centro storico della città andalusa. La mattina andavo in azienda, il pomeriggio giravo in città alla scoperta della cultura locale".

Dove hai fatto lo stage?

"In un'azienda agricola del posto, soprattutto a contatto con mucche e vitelli, per i quali ero impegnata nella cura. Davo una mano - imparando moltissimo - nelle fasi di mungitura per le mucche e accudimento per i vitelli".

Com'era la tua giornata tipo?

"Dalle 8 alle 13 andavo in quest'azienda agricola. Il pomeriggio era dedicato alle escursioni organizzate in città".

Come hai scelto il percorso GREEN TEAM?

"Non ho avuto tanta fortuna alle superiori. Però ho la passione per l'agricoltura e gli animali. Così ho scoperto questo corso formativo e ho provato. Piano piano mi sono accorta che la cosa mi appassionava. Ho anche avuto esperienze in un'azienda agricola e in un vivaio della zona in cui vivo, per cui ho approfittato, unendo l'utile al dilettevole".

Hai trovato delle differenze fra i modi di lavorare italiano e spagnolo?

"Se devo essere sincera, in Italia ho notato una cura migliore dei campi, rispetto a quelli spagnoli".

Come speri di sfruttare l'opportunità che ti offre questo percorso di studi?

"Mi piace molto il lavoro nella vitivinicoltura e quello connesso alla cura e il contatto con gli animali".

Se potessi, rifaresti questa esperienza?

"Di sicuro. Forse non da sola, ma devo dire che l'esperienza è stata valida e indimenticabile".

Per te andare da sola in Spagna, rispetto agli altri che sono andati in gruppo, è stato un limite oppure una sfida con te stessa? Qual è stato lo spirito con cui hai affrontato questa avventura?

"All'inizio ero molto euforica, però passata la prima settimana è iniziato ad essere abbastanza difficile. Però ero molto contenta, quindi la cosa mi faceva andare aventi con abbastanza tranquillità. Essere da sola in Spagna mi ha aiutato a sbloccarmi e ha fatto bene all'indipendenza".

Fonte: (a cura dell'ufficio stampa Forium)