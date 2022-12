Kemas Lamipel S. Croce, i Lupi ritrovano la vittoria nel boxing day

Altra grande vittoria casalinga della Kemas Lamipel S. Croce. In un Pala Parenti formato “boxing day”, con tante famiglie presenti e una nutrita rappresentanza ospite, la squadra di coach Mastrangelo ha la meglio in quattro set sulla Consar RCM Ravenna. Biancorossi in campo con Coscione in regia, Motzo opposto, Colli e Maiocchi in banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Gli ospiti rispondono con Mancini e Bovolenta in diagonale, Orioli e il nuovo acquisto Ngapeth in posto quattro, Arasomwans e Comparoni centrali, Goi capitano e libero. Parte in panchina il palleggiatore scelto da Ravenna per sostituire Manuel Coscione, passato in maglia Lupi: Natale Monopoli è classe 1975, ed è un ex biancorosso (2010-11) al pari del centrale Martins Arasomwans, in forza al team santacrocese nel passato campionato.

La partenza di Ravenna è migliore: composti a muro e propositivi al servizio, gli ospiti si portano avanti 5-8. La Kemas inizia a carburare, Coscione serve spesso e volentieri i centrali, Maiocchi è puntuale in attacco. A metà set il vantaggio è + 4 (16-12) e i ragazzi di Mastrangelo sono bravi a difenderlo fino alla fine. Nella seconda frazione partono forte i biancorossi, sugli scudi capitan Colli e Motzo. Ravenna inizia a sfruttare la novità Ngapeth, incisivo in attacco e al servizio. La Kemas Lamipel gestisce per l’intera frazione un break di 3-4 punti ma la Consar è lì, è presente, continua a giocare. Il set si chiude sul 25-22. Nella terza frazione, sul 2-0 per i locali, il coach ospite Bonitta sostituisce Orioli con Pinali, poi riprova con Mancini in regia dopo un’ampia parentesi concessa al nuovo acquisto Monopoli. Gli avversari questa volta non si fanno distanziare nel punteggio e portano avanti il set ai vantaggi, grazie ad un super Ngapeth e un Bovolenta inarrestabile. Per ben sei volte gli ospiti provano a chiudere, dal 24-23 al 29-28, ma ogni volta i biancorossi annullano grazie ad un Motzo inarrestabile da prima e seconda linea. Al sesto set-point chiude Bovolenta con un preciso attacco diagonale. Partita riaperta. Mastrangelo si gioca la carta Hanzic e il croato risponde subito presente. Il primo break importante arriva sul 16-13. La Kemas Lamipel continua a spingere: Ravenna si affida ad un Bovolenta ispiratissimo (23 punti) ma S. Croce fa la differenza dai nove metri, con Hanzic, Giovannetti e Coscione, mentre in campo ospite gli errori al servizio diventano troppi (saranno 20, a fine gara). Si arriva al 24-20 grazie, peraltro, ad un errore in battuta di Monopoli: la Consar non ci sta, chiude il punto un paio di volte. Il coach di casa chiama time-out: al rientro, Orioli mette la palla in rete. Vincono con merito i biancorossi, che agganciano la quarta posizione in solitaria. Motzo MVP con 21 punti.

LE DICHIARAZIONI.

Vincenzo Mastrangelo (1^ All. Kemas Lamipel S. Croce) “Abbiamo ricominciato da dove avevamo finito qua in casa. E’ stata una gran partita, soprattutto in attacco da parte di entrambe le squadre. Noi abbiamo sbagliato 4 palloni in attacco, loro 6, in quattro set. Nei primi due parziali li abbiamo tenuti sotto, sfruttando anche qualche loro imprecisione che però nel terzo set non hanno avuto, nonostante noi le aspettassimo. Poi nel punto a punto può succedere di tutto ed è successo: una palla ti cambia la partita. Nel quarto siamo tornati fuori. Il cambio con Arguelles in prima linea per Coscione, e Loreti per Morgese, è una soluzione che stiamo provando. Edu di prima linea è devastante, Luca è molto bravo nei secondi tocchi e in difesa. La stiamo pensando da un po’ e l’abbiamo messa in pratica”.

Matheus Motzo (Kemas Lamipel S. Croce): “Bella partita. Volevamo tornare alla vittoria dopo l’ultima gara di Castellana dove avevamo faticato tanto senza riuscire a portare punti a casa. Sapevamo di dover lavorare e che questa sarebbe stata una partita difficile. Lo è stata, abbiamo vissuto tanti momenti in cui gli avversari ci hanno messo sotto. Come si è visto nel girone di andata non ci sono squadre da retroguardia, anzi, sono tutte formazioni che giocano e che in classifica sono lì, a 3-4-5 punti. Grazie a tutti quelli che sono venuti al Palazzetto e alla Curva che ci ha sostenuto tutta la partita”.

LA CRONACA

Primo set. La Consar parte forte a muro (alla fine saranno 14 in totale). Bovolenta prende Colli per il +3 ospite. La Kemas Lamipel rientra immediatamente in gioco con un primo tempo di Truocchio e un ace sportco di Motzo: 8-8. La squadra di casa si muove meglio nelle situazioni degli scambi lunghi e sfrutta qualche imprecisione avversaria: Maiocchi vince un contrasto a muro e porta i suoi a + 3. Ancora Maiocchi chiude la strada a Bovolenta, 13-9, il pallino del gioco è in mano ai biancorossi e Ravenna non può far altro che rimanere in scia ma a debita distanza. Quando la squadra di Bonitta si avvicina ci pensa Truocchio, ancora lui, con una “bomba” dal centro girata in zona 1. Sul 19-15 la Consar si ferma per il secondo time-out, sul 23-20 entra l’applauditissimo Monopoli. L’esperto palleggiatore va a servire ma sull’azione che ne segue è Motzo a piazzare un pallonetto vincente. Il primo set-point è vanificato da una invasione a muro dello stesso Motzo, chiarita con il video check. Il secondo lo risolve Ngapeth con una magia. Mastrangelo chiama time-out, al rientro in campo chiude il parziale capitan Colli.

Secondo set. La Consar riparte con Monopoli stabilmente in sestetto. I padroni di casa però non vogliono correre rischi e partono subito forte. Vigil Gonzalez mette a segno il 5-3, Ngapeth riporta i compagni a -1. Sul punteggio di 8-5 viene fischiata una invasone in attacco a Ravenna, la Kemas tenta la fuga che si materializza con il + 5 (12-7). Bonitta dal time-out suona la carica e i suoi ragazzi recuperano 4 punti in fila sfruttando anche qualche indecisione locale: 12-11. S. Croce non perde la calma: sul 16-13 Motzo indovina un buon servizio, ricostruzione problematica per la Consar e Orioli spara out. La gara è divertente, i locali trovano sempre una soluzione per mettere palla a terra: sul 22-17 Bonitta spende il secondo time-out e sul 23-20 inserisce Truocchio in battuta e Mancini di nuovo in regia. Gran pallonetto di Colli per il 24-20, entra Compagnoni per il servizio ma lo scambio lo risolve Mancini con un attacco di seconda. Comparoni porta i suoi sul 24-22 e Mastrangelo ferma tutto. Il set-point successivo lo capitalizza Motzo entrando nel muro di Orioli. 2-0.

Terzo set. Consar ancora con Monopoli dentro. Il punteggio prosegue con il massimo equilibrio. Quando la Kemas Lamipel trova il +2 sembra poter indirizzare il set alla conclusione sperata (15-13). Ravenna pareggia subito, Maiocchi passa sull’ex Arasomwans e riporta avanti S. Croce. Ancora + 2 per i locali (19-17), Ngapeth mette giù un gran “pipe” e accorcia, Motzo è on fire e rimette il punteggio sul 20-18. La Consar sa che con un errore consegnerebbe set e match agli avversari, e non sbaglia niente. Anzi, si prende il vantaggio (22-23), e pure il primo set-point, annullato ancora e sempre da un Motzo infinito (8 punti per lui nel parziale). La Kemas Lamipel lotta e annulla ben 5 set-point oltre a quello iniziale ma non riesce mai a guadagnarne uno, finendo per capitolare su un gran diagonale di Bovolenta, immarcabile (23 punti lo score finale del giovane opposto, campione europeo Under 22 e MVP della manifestazione).

Quarto set. Nei primi scambi la squadra di casa accusa la conclusione del set precedente. 1-7. Mastrangelo gioca la carta Hanzic e il croato risponde presente, con una prestazione concreta. La rimonta arriva già sul 9-9 grazie a positivi turni di servizio, nonostante Bovolenta sia ormai indemoniato e metta giù palloni su palloni. Un ace di Hanzic porta S. Croce sul 15-13, un punto ancora, discutibile “doppia” di Ngapeth, e Bonitta ferma tutto. Motzo prende a muro Ngapeth, 19-15 e da lì i biancorossi difenderanno il vantaggio senza cedere niente, se non negli ultimissimi scambi. Sul 23-19, un errore di ricostruzione dei locali manda Monopoli al servizio, ma il palleggiatore mette palla in rete: 24-20. Sbaglia anche Hanzic, poi Ngapeth mette pressione: 24-22. Dopo il time-out di Mastrangelo, Orioli mette il servizio in rete. E’ festa per i padroni di casa.

LA GIORNATA (14^ giornata, 26 dicembre 2022)

Kemas Lamipel S. Croce-Consar RCM Ravenna 3-1

Conad Reggio Emilia-HRK Motta di Livenza 3-1

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Consoli Mc Donald’s Brescia 1-3

Tonno Callipo Vibo Valentia-Cave del Sole Lagonegro 3-0

Agnelli Tipiesse Bergamo-Pool Libertas Cantù 3-0

BCC Castellana Grotte-Videx Yuasa Grottazzolina 3-0

Delta Group Porto Viro-Tinet Prata di Pordenone 3-2

LA CLASSIFICA (14^ giornata, ritorno)

Tonno Callipo Vibo Valentia 37 pt

BCC Castellana Grotte 27 pt

Agnelli Tipiesse Bergamo 26 pt

Kemas Lamipel S. Croce 24 pt

Delta Group Porto Viro 23 pt

Libertas Cantù 23 pt

Videx Grottazzolina 22 pt

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 20 pt

Conad Reggio Emilia 20 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 20 pt

Tinet Prata Pordenone 19 pt

Consar Ravenna 18 pt

Cave del Sole Lagonegro 15 pt

HKR Motta di Livenza 5 pt