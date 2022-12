429, Giani: "Allontanare lo spettro del Keu. Ai residenti collegamento con l'acquedotto"

Durante la conferenza stampa di presentazione dei lavori per il terzo lotto della 429 tra Gambassi Terme, Castelfiorentino e Certaldo, non poteva mancare un riferimento alla vicenda Keu. Lo sversamento di questo prodotto inquinante derivante dal processo di depurazione delle concerie di Santa Croce sull'Arno è al centro di un'inchiesta che solo poche settimane fa ha visto la conclusione delle indagini e l'invio degli avvisi di garanzia.

Il tratto in cui il Keu era stato rilevato riguarda la zona di Brusciana a Empoli. In merito ai lavori che partiranno, si è espresso in prima battuta il presidente della Regione Eugenio Giani: "Saranno tre anni di lavori in cui vigileremo con grande costanza proprio sotto questo aspetto e vogliamo che si allontani anche lo spettro dei Keu rispetto ai lavori stradali, sui materiali c'è grandissima attenzione".

Ai residenti, rispondendo ancora ai giornalisti, Giani dice: "Abbiamo sostenuto e finanziato come Regione il collegamento di questa zona con l'acquedotto, in modo che non ci sia nessun abitante che sia costretto ad approvigionarsi in modo diverso. Attraverso l'Arpat continueremo con costanti verifiche sotto questo aspetto sui terreni e le falde".