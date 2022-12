Una notizia ferale per il mondo delle imprese empolesi. A soli 61 anni è morto Massimo Masotti, originario di Montelupo Fiorentino, titolare della Due Emme Antenne. E' scomparso per la vigilia di Natale a Empoli. Lascia la moglie Marcella e le figlie Marta e Matilde.

Masotti aveva la sua azienda in via del Castelluccio al Terrafino, lanciata nel 1986 e dal 1997 tra i pionieri di Internet. Si occupava di antenne satellitari e di soluzioni per la connettività.

I funerali si tengono quest'oggi, martedì 27 dicembre 2022, alle 11 nella Chiesa Santo Stefano Promartire A Ponte A Elsa di Empoli. La salma riposerà nel cimitero di Montelupo.

Le condoglianze alla famiglia giungano anche dalla nostra azienda editoriale XMedia Group, con la quale abbiamo avuto rapporti nel corso degli anni proprio con Massimo Masotti.