Montespertoli, il corso di nuoto prosegue dopo le festività

Buone notizie per il 2023, il corso di nuoto per gli studenti di Montespertoli proseguirà nel nuovo anno. Da lunedì 9 gennaio sarà possibile iscrivere i ragazzi/e delle scuole primarie e secondarie di I grado al 2° corso di nuoto presso la piscina "Fiammetta" di Certaldo".

“Abbiamo ricevuto la bella notizia a Natale. La piscina di Certaldo rimarrà aperta anche il prossimo anno e possiamo così riconfermare il corso di nuoto per i nostri giovani studenti fino alla fine dell’anno scolastico” annuncia l’Assessore allo sport, Paolo Vignozzi.

Martedì 17 gennaio, alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti” in via Sonnino 1, ci sarà un incontro di presentazione del corso per tutti i genitori interessati. Nell’occasione sarà possibile versare la quota di partecipazione per il 2° corso e ricevere tutte le informazioni.

Tutti gli interessati potranno fare domanda entro martedì 17 gennaio (le domande saranno ammesse al servizio fino ad esaurimento dei posti). Sul sito del Comune sarà possibile scaricare la domanda di iscrizione (da lunedì 9 gennaio) solamente per il 2° corso che inizierà venerdì 20 gennaio e si concluderà il 14 di marzo . Il corso si conferma tutti i martedì e tutti i venerdì per la durata di 16 lezioni.

Il 3° corso partirà poi dal 17 marzo e si concluderà il 19 maggio.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata a l’Ufficio URP includendo copia della carta d’identità (l’iscrizione può essere inviata anche per email all’indirizzo: urp@comune.montespertoli.fi.it). L’iscrizione, valida solamente per il 2° corso, ammonta a 126 euro (comprensivo di trasporto, iscrizione annuale - se non ha già partecipato al 1° corso - e cauzione per la tessera magnetica).

Le famiglie avranno a disposizione lo scuolabus per gli spostamenti da Montespertoli a Certaldo. La partenza dello scuolabus è prevista per le ore 16:45 da piazza Caduti nei Lager con ritorno alle ore 19:30.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa