Infarto sul lavoro, muore 44enne nel Pratese

Un 44enne di Vaiano è morto a causa di un infarto mentre stava lavorando in una tessitura a Montemurlo. Il fatto è avvenuto in un'azienda di via del Pantano, nel distretto pratese, alle 9.45 circa del 27 dicembre.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto il 44enne è stato soccorso dai colleghi che hanno attivato i soccorsi. Poco dopo è arrivata sul posto un'ambulanza. Un medico ha cercato di rianimarlo con le manovre necessarie. Le condizioni dell'uomo tuttavia sono rimaste critiche e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Nonostante il trasporto a Careggi, l'uomo è deceduto.